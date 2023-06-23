Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesinin oğlu Beton Orçun'du... Son halini gören manken sandı, "Fırlama Beton'a bak koca delikanlı olmuş" , "Mankenliğe mi soyunmuş" yorumları havada uçuştu. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Beton Orçun' karakteri ile hafızalara kazınan Alp Eren Khamis'in Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kocaman bir delikanlı olan oyuncu, sporu aksatmıyor. İşte başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis'in son hali...