Haberler Magazin Videoları Çitos Efe Efe Koçyiğit'in son halini görenler inanamadı! (VİDEO) Artık 12 yaşında! Kilolarıyla fenomen olup ortadan kayboldu Instagram'da...

Çitos Efe Efe Koçyiğit'in son halini görenler inanamadı! (VİDEO) Artık 12 yaşında! Kilolarıyla fenomen olup ortadan kayboldu Instagram'da...

Çitos Efe Efe Koçyiğit'in son halini görenler inanamadı! (VİDEO) Artık 12 yaşında! Kilolarıyla fenomen olup ortadan kayboldu Instagram'da...
16.06.2023 15:20

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Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. İşin altında ise bambaşka bir durum vardı. Efe'nin yaşadığı her ne kadar onu sevimli gösterse de kilo problemiydi. Sonrasında Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit bir anda sırra kadem bastı. Sosyal medyada aktif olan Efe Koçyiğit'in son halini görenlerse gözlerine inanamadı. Geçtiğimiz günlerde 12.yaşını kutlatan Efe'nin eski halinden eser yok.

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