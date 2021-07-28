'Ceylan'ı kaçırdı' Murat Ceylan ile Pınar Tartan'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı

Ekranların sevilen sunucusu Murat Ceylan, 2017 Miss Turkey’in ikinci güzeli Pınar Tartan’la yaşadığı aşkı sürpriz şekilde bitirmişti. Ceylan’ın sevgilisinin bitmek bilmeyen istekleri ve lüks merakından dolayı ayrıldığı ortaya çıktı...

Murat Ceylan ile Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'ın aşk hikayesi kısa sürdü. İş yoğunluğu nedeniyle Dominik'te olan Ceylan'ın mesafeli ilişkiyi yürütemediği iddia edilmişti. Ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Ceylan'ın sevgilisinin bitmek bilmeyen istekleri ve lüks merakından dolayı aşkı bitirme kararı aldığı öğrenildi.

BENİ KULLANIYOR

Tescilli güzelle aşkını sonlandıran Ceylan'ın arkadaşlarına, "Sürekli benden pahalı bir şeyler istiyor. Hep popüler mekanları tercih ediyordu. Bir süre sonra aslında ilişkide aşkın olmadığını fark ettim. Beni kullanmaya çalıştığını hissettiğim an soğudum. Birlikte olmamızın bir anlamı kalmadı. İlişkimi de bitirdim" diyerek dert yandı. Bir zamanlar aşkları sosyal medyadaki takipçilerine de göstermeyi tercih eden Murat Ceylan'ın, ayrılık sonrası yakınlarına "Üzerimden büyük bir yük kalktı" dediği de iddia edildi.

6 ay süren ilişkileri boyunca sosyal medyadan "aşk" şovu yapan çiftin ayrılık kararı almasından sonra beklenen oldu. İkili, sosyal ağ hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını silerek takipten çıktı.

Aydın Hamza