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''Cesur paylaşım'' Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozunu paylaştı! Ortalığı yıktı geçti

''Cesur paylaşım'' Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozunu paylaştı! Ortalığı yıktı geçti
02.12.2021 11:02
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Yargı'nın gözü kara Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozunu paylaştı! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde avukat Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, rengarenk bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. İddialı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran Deniz, kısa sürede gündem oldu. En cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıkan oyuncunun paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte Pınar Deniz'in çok konuşulan o paylaşımı...

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