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Haberler Magazin Yargı’nın gözü kara Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozunu paylaştı! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti

Yargı’nın gözü kara Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozunu paylaştı! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti

Yargı'nın gözü kara Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozunu paylaştı! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde avukat Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, rengarenk bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. İddialı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran Deniz, kısa sürede gündem oldu. En cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıkan oyuncunun paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte Pınar Deniz'in çok konuşulan o paylaşımı...

01.12.2021 22:09 - Son Güncelleme: 01.12.2021 22:09
Yargı’nın gözü kara Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozunu paylaştı! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti

Şimdilerde Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu.

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Yargı’nın gözü kara Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozunu paylaştı! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, rengarenk bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Yargı’nın gözü kara Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozunu paylaştı! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti

İddialı pozuyla sosyal medyaya damga vuran Deniz, paylaşımına "Yaz gelsin storylerini başlatıyorum o zaman" notunu ekledi.

Yargı’nın gözü kara Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozunu paylaştı! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde farklı Instagram sayfaları tarafından yayınlanarak binlerce beğeni aldı.

Yargı’nın gözü kara Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozunu paylaştı! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti

Öte yandan cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Deniz'in doğal hali de takipçilerinden tam not aldı.

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