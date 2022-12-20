Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka için harekete geçti! İş iyice inada bindi: "10 bin doları anne de ödesin"
Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka için harekete geçti! İş iyice inada bindi. Cem Yılmaz oğlu için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürünce, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi gelmişti. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp Türk lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını istinaf mahkemesi reddetti. İşi inada bindiren Cem Yılmaz konuyu Yargıtay'a taşıdı. İstinafın verdiği karara itiraz eden Yılmaz, "10 bin doları anne de ödesin" dedi. İşte detaylar...
"10 BİN DOLARI ANNE DE ÖDESİN"
Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka için harekete geçti! İş iyice inada bindi...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti. 2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirmişti. Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.
NAFAKA AZALTMA DAVASI AÇMIŞTI
Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemiş ve 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu. Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı Gülay Erinan istinaf mahkemesine başvurdu.
İstinaf mahkemesi, yaşam koşulları ve ödeme imkanını göz önünde bulundurarak davalı Ahu Yağtu'nun itirazını haklı buldu. İlk kararın kaldırılmasına karar veren İstinaf mahkemesi, müşterek çocuğun yararına döviz cinsinden 10 bin dolar ödenmesine karar verdi.
GELİRİ TÜRK LİRASI CİNSİNDEN
Cem Yılmaz, İstinaf Mahkemesi'nin aleyhine verdiği karara avukatı Rengin Gönenç aracılığıyla itiraz ederek davayı Yargıtay'a taşıdı. İstinaf Mahkemesi'nin Türkiye'deki ekonomik koşulları göz önüne almadan kararı bozduğunu itiraz dilekçesinde belirten Gönenç şu ifadeleri kullandı:
"Yasa gereği 2018'den beri müvekkilin kira gelirleri dahil tüm gelirleri döviz kurundan değil, Türk lirası cinsindendir. Doların Türkiye'de öngörülmeyen artışı hakkaniyete aykırılık oluşturmaktadır. Müvekkil kadar anne Ahu Yağtu'nun da eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir. O zaman annenin de çocuğuna 10 bin dolar vermesi lazım. Çocuğun eğitim, sağlık ve genel giderleri karşılandıktan sonra annenin de vermesi karşılığında toplam aylık 20 bin dolar nafakasının olması adil mi? Hangi çocuk ayda 20 bin doları yeme ve içme masrafı olarak harcar? Bu nedenle İstinaf Mahkemesi'nin kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdık."