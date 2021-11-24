Son olarak manken Didem Soydan aşkıyla gündem olan Burak Deniz'in çapkınlık gecesi hüsranla bitti.

Yakışıklı oyuncu, önceki akşam Etiler'deki bir mekandaydı.

Deniz, içeride samimi şekilde eğlendiği kız arkadaşlarıyla evine gitmeye hazırlanırken faka bastı.

Mekan çıkışı kadın arkadaşları oyuncunun aracına bineceği sırada görüntülendiklerini fark edince panik yaptı.

PLANI TUTMADI

Arabanın kapısını kapatan güzeller, hızlıca mekana geri döndü.

Oyuncu ise tek başına arabasına geçti. Sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Burak Deniz, telefonla konuştuktan sonra mekanın arka kapısına yöneldi.

Burada kendisini bekleyen kız arkadaşlarını almaya çalışan ünlü oyuncunun ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Kapıda gazetecileri fark eden oyuncu, gecenin sonunda yalnız başına evinin yolunu yuttu.

DİDEM'İ UNUTTU

Ünlü model Didem Soydan'la Burak Deniz'in aşkı kısa sürdü. Soydan, ayrılık sonrası verdiği cesur pozlarla dikkat çekti.