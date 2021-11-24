Haberler Magazin Videoları ''Çapkınlık gecesi'' Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Burak Deniz genç güzellerle yakalanınca panikleyip mekandan kaçtı

''Çapkınlık gecesi'' Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Burak Deniz genç güzellerle yakalanınca panikleyip mekandan kaçtı

''Çapkınlık gecesi'' Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Burak Deniz genç güzellerle yakalanınca panikleyip mekandan kaçtı
24.11.2021 16:27
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Burak Deniz, çapkınlık turunda faka bastı. Bir mekandan kız arkadaşlarıyla eğlenen oyuncunun planları, patlayan flaşlarla bozuldu. Gece boyunca eğlendiği kız arkadaşlarını arka kapıdan almaya çalışan Deniz, yine görüntülenince evine yalnız başına döndü.

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Son olarak manken Didem Soydan aşkıyla gündem olan Burak Deniz'in çapkınlık gecesi hüsranla bitti.

Yakışıklı oyuncu, önceki akşam Etiler'deki bir mekandaydı.

Deniz, içeride samimi şekilde eğlendiği kız arkadaşlarıyla evine gitmeye hazırlanırken faka bastı.

Mekan çıkışı kadın arkadaşları oyuncunun aracına bineceği sırada görüntülendiklerini fark edince panik yaptı.

PLANI TUTMADI
Arabanın kapısını kapatan güzeller, hızlıca mekana geri döndü.

Oyuncu ise tek başına arabasına geçti. Sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Burak Deniz, telefonla konuştuktan sonra mekanın arka kapısına yöneldi.

Burada kendisini bekleyen kız arkadaşlarını almaya çalışan ünlü oyuncunun ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Kapıda gazetecileri fark eden oyuncu, gecenin sonunda yalnız başına evinin yolunu yuttu.

DİDEM'İ UNUTTU
Ünlü model Didem Soydan'la Burak Deniz'in aşkı kısa sürdü. Soydan, ayrılık sonrası verdiği cesur pozlarla dikkat çekti.

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