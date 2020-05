Can Yaman'ın Demet Özdemir itirafı gündeme bomba gibi düştü! Bu açıklamalar akıllara o sözü getirdi

22.05.2020 12:01

Demet Özdemir ile bir dönem aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu Can Yaman, eski sevgilisi hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Son olarak iş insanı Yaman Taciroğlu ile anılan ve ardından Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan yaşındaki 28 yaşındaki Demet Özdemir'in daha önce avukatı aracılığı ile Can Yaman'a kendisi hakkında konuşmaması adına bir uyarı gönderildiği iddia edilmişti. Ancak Can Yaman, bir kez daha bu uyarıyı dikkate almadı. Konuyu direkt kapatmak yerine açıklamada bulunan Can Yaman akıllara o sözü getirdi...

Demet Özdemir ile Can Yaman, geçtiğimiz yıl 'Erkenci Kuş' dizisinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra ayrılmıştı.Oyuncu Can Yaman, önceki gün yapımcı Faruk Turgut'un Etiler'deki ofisinden çıkarken görüntülendi. Karantina süreci ve eski sevgilisi Demet Özdemir hakkında açıklamalarda bulunan Yaman, 'ifşa' haberlerine de açıklık getirdi.

Karantina dönemini iyi değerlendirdiğini belirten Can Yaman, "Bu süreci pozitife çevirmeye çalıştım. Bateri çalıyorum, eğitimler alıyorum, tango dansı yapıyorum" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü oyuncu, sosyal medyada ifşa olduğu iddia edilerek paylaşılan ekran görüntüleri hakkında konuştu.

Yaman, "Basit ve ucuz bir fotoşop, Allah'tan daha saçma bir fotoşop yapmamış. Yok bana 'saçını kes' diyormuş... Tamamen yalan. Bu dönemde haber yok demek ki, öyle saçma haberler çıkıyor hep" sözleriyle sitem etti.

Yakışıklı oyuncu, eski sevgilisi Demet Özdemir ile barışmak istediği iddiasına da yanıt verdi.

"Öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok. Konuşmuyoruz ama severim kendisini."

Can Yaman'ın Demet Özdemir açıklaması akıllara "Ayıdan post, eski sevgiliden dost olmaz" sözünü getirdi.