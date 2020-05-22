Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması: Patavatsızlık ettim!

22.05.2020 11:57

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda yılların oyuncusu olan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'na, uzun bir süredir hiçbir projede göremediğimiz oyuncu Hande Ataizi'den geçtiğimiz günlerde eleştirel bir yorum geldi. Ataizi, atıldığı bir YouTube programında, babalık heyecanı ile son günlerde adından sıkça bahsedilen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında, "Kenan İmirzalıoğlu'yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!" dedi. Sosyal medyadan tepki alan Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon Harvey ile Maçka Parkı'nda görüntülendi. Çocukların sokağa çıkma iznini değerlendiren Hande Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu hakkında söyledikleri için, 'Patavatsızlık ettim' dedi!

Uzun zamandır ekranlardan uzakta olan oyuncu Hande Ataizi, üç hafta önce Ertem Şener'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğendiğini dile getiren Ataizi'nin, Kenan İmirzalioğlu ile ilgili yorumu haftalar sonra sosyal medyada gündem oldu.

Çocukların sokağa çıkma iznini değerlendiren Hande Atasizi, oğluyla çimlerin üzerinde oynayarak, vakit geçirdi. 46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu hakkında yaptığı açıklama hakkında, "Kenan'ı seviyorum. Hiçbir kişisel çatışmam yok. O programda 'Kıvanç mı, Kenan mı?' sorusu sorulduğunda, ki nefret ediyorum o tip sorulardan, hep bir polemik oluyor. Kıvanç'ı beğendiğimi söyledim. Kenan'ın da daha belli karakterlerde oynadığını söyledim ama olay buraya geldi" ifadelerini kullandı.

Ataizi, "Kötü bir niyetle söylemedim. İnsanlar karantinada, evlerinde otururken niye böyle negatif şeyler duysunlar? Biraz patavatsızlık ettim. Ben de oyuncu olduğum için nacizane fikrimi beyan ettim" dedi.

Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz Ataizi, yayında şu sözleri söylemişti...

"Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Organize İşler'de mükemmel oynamıştı. Ama Kenan İmirzalıoğlu'yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!"

Bu sözler üzerine sosyal medya kullanıcıları Hande Ataizi'ne uzun zamandır ekranda olmadığını ve başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun eski film ve dizilerini ise hala izlendiğini hatırlattı.

Şu sıralar babalık heyecanı yaşayan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sunduğu Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programındaki sözleriyle dikkat çekmişti.

Oyuncu Sinem Kobal ile 4 yıl önce dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, "Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum." dedi.