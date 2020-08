Can Yaman'ı annesiyle yan yana görenler inanamadı! Annesi mi ablası mı? 30 yaşındaki Can Yaman...

29.08.2020 11:48

Son dönemin en popüler oyuncularının arasında yer alıyor 30 yaşındaki oyuncu Can Yaman... Özellikle Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Can Yaman'ın dizileri yurt dışında da yayınlanmaya başlayınca özellikle İtalya ve İspanya'da yoğun ilgi gördü. Yaşanan olaylar da malumunuz... Özel hayatı, sevgilisi, boyu, kilosu gibi her detay merak edilen Can Yaman hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Can Yaman ve annesini yan yana gören pek çok kişi anne-oğulu, abla-kardeş zannetti. İşte Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman...