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Can Yaman'ı annesiyle yan yana görenler inanamadı! Annesi mi ablası mı? 30 yaşındaki Can Yaman...

Son dönemin en popüler oyuncularının arasında yer alıyor 30 yaşındaki oyuncu Can Yaman... Özellikle Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Can Yaman'ın dizileri yurt dışında da yayınlanmaya başlayınca özellikle İtalya ve İspanya'da yoğun ilgi gördü. Yaşanan olaylar da malumunuz... Özel hayatı, sevgilisi, boyu, kilosu gibi her detay merak edilen Can Yaman hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Can Yaman ve annesini yan yana gören pek çok kişi anne-oğulu, abla-kardeş zannetti. İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin anneleri.

28.08.2020 12:28 - Son Güncelleme: 28.08.2020 12:28
Can Yaman'ı annesiyle yan yana görenler inanamadı! Annesi mi ablası mı? 30 yaşındaki Can Yaman...

Dönemin aranan yüzlerinden biri olan Can Yaman hakkında pek çok şey merak ediliyor. Can Yaman hakkında araştırma yapanlar annesi Güldem Yaman'ı görünce şaştı kaldı. Gencecik görüntüsüyle bir anneden çok bir abla gibi gören Güldem Yaman sizi çok şaşırtacak. İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin anneleri.

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Can Yaman'ı annesiyle yan yana görenler inanamadı! Annesi mi ablası mı? 30 yaşındaki Can Yaman...

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

Can Yaman'ı annesiyle yan yana görenler inanamadı! Annesi mi ablası mı? 30 yaşındaki Can Yaman...
Can Yaman'ı annesiyle yan yana görenler inanamadı! Annesi mi ablası mı? 30 yaşındaki Can Yaman...
Can Yaman'ı annesiyle yan yana görenler inanamadı! Annesi mi ablası mı? 30 yaşındaki Can Yaman...

Burak Özçivit ve annesi

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