Can Yaman'ı annesiyle yan yana görenler inanamadı! Annesi mi ablası mı? 30 yaşındaki Can Yaman...

Dönemin aranan yüzlerinden biri olan Can Yaman hakkında pek çok şey merak ediliyor. Can Yaman hakkında araştırma yapanlar annesi Güldem Yaman'ı görünce şaştı kaldı. Gencecik görüntüsüyle bir anneden çok bir abla gibi gören Güldem Yaman sizi çok şaşırtacak. İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin anneleri.