Can Yaman'dan libido açıklaması! Aylar sonra ilk kez konuştu... |Video Son Dakika Videoları 30.01.2020 17:57

Peş peşe skandal açıklamalar yapan Can Yaman, 21 günlük askerlik görevini tamamlayıp İstanbul'a geri döndü. Can Yaman, geçtiğimiz aylarda yaptığı libido açıklamasıyla kariyerinin zirvesindeyken çok tepki çekmişti. Askerden döndükten sonra ilk kez Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının objektiflerine yansıyan Yaman, libido açıklamasına da açıklık getirdi. İşte Can Yaman'ın libido açıklaması...

İspanya'da kadın hayranına verdiği skandal cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay bedelli askerlik yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olan Yaman, tezkeresini aldı ve İstanbul'da görüntülendi. Yaman kendisine gelen eleştirilere ilk kez yanıt verdi.

2. Sayfa'ya konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi:

Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim.

Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş.

Can Yaman öncelikle, dizilerinin İspanya'da izlenmesi üzerine Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, "Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten" şeklinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.

Yaman ardından da, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" ifadeleriyle tepki çekmişti. Açıklamalarıyla eleştirilen Can Yaman, bu kez de bir kadın hayranına verdiği skandal yanıt ile gündeme geldi.

Yaman'ın İspanya'da katıldığı televizyon programında bir kadın hayranı İspanyolca olarak, "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" diye sordu.

Tercümanın çevirdiği soruya eliyle stüdyonun arka tarafını gösteren Can Yaman, "Arka odaya geçelim" şeklinde çirkin bir yanıt verdi. Yaman'ın verdiği cevap karşısında tercüman da büyük şaşkınlık yaşarken "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.