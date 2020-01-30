Alişan'ın Nusret Gökçe itirafı şoke etti! Günlük kazancı dudak uçuklatan Nusret meğer yıllar önce... 30.01.2020 17:51

Alişan'dan yıllar sonra gelen Nusret Gökçe itirafı şoke etti! 'Tuz serpme' hareketiyle fenomen olan sosyete etçisi Nusret Gökçe'nin, dükkan açmak için parasının olmadığı bir dönemde Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. 43 yaşındaki türkücü Alişan, o günlerde bu ortaklığa cesaret edemediği için Nusret'i reddettiğini belirtti. "Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor." diyen Alişan, pişmanlığını işte bu sözlerle ifade etti.

Alişan ile Nusret Gökçe'nin yıllardır kimsenin bilmediği gerçeği ortaya çıktı. Buse Varol ile evli ve Burak adında bir oğlu olan 43 yaşındaki türkücü Alişan, sosyetenin etçisi olarak tanınan Nusret Gökçe hakkında şoke eden bir itirafta bulundu!

Ünü ülke sınırlarını aşan, Türkiye dışında birçok yerde dükkanı olan Nusret Gökçe'nin, yıllar önce Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, yıllar önce Nusret ile konuştuklarını anlattı. Snob magazinin özel haberine göre; Nusret'in, dükkan açmak için parasının olmadığı dönemde Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. Alişan'ın ise o günlerde ortaklığa cesaret edemediği ve Nusret'e 'hayır' dediği öğrenildi.

İddiaların ardından Alişan, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'nın canlı yayına bağlandı ve teklifi doğruladı. Şarkıcı, olayı şu sözlerle anlattı: "Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil, birkaç kişiye daha yapmış; onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim, adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor. Allah daha çok versin..."

"Bizim ortaklık olayına gelince; Ben askere gitmeden önce 2009 yılında Çağla ile program yapıyorduk, program çıkışı da devamlı Nusret'in çalıştığı mekana yemeğe gidiyorduk. İlk steak işini o yapıyordu, o zaman da yoğun bir yerdi. Bana dedi ki 'Abi ben tek başıma bir yer açmak istiyorum, çok da büyük bir para değil, bana güven çok güzel yerlere geleceğiz' dedi. Ben de 'Nusret'cim ben askere gideceğim bir ay sonra, şu anda böyle bir yatırım düşünmüyorum, yaparsan tabii ki desteklerim her zaman gelirim' dedim. Askerdeyken kardeşim aradı 'Abi, Nusret dükkan açtı; dükkan dolup dolup taşıyor' dedi. Ben de askerden sonra Nusret'in dükkanına gittim, Etiler'deki ilk mekanına, ben ortaklık teklif ettim, o ortak olmadı. "Nusret bana ortak olmak için bir rakam teklif etmedi, ben biraz araştırdım 300-400 bin dolar civarı bir paraydı o zaman dükkanı açmak. Sonuçta Nusret'in kısmetiymiş ben yine destek olurum ona…"

NUSRET'İN GÜNLÜK KAZANCI

Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin ardından afet bölgesine yardım yağdı. Ünlü isimler de depremzedeler için kolları sıvadı. Acun Ilıcalı TV kanalında düzenlediği kampanya ile 73 milyon lira bağış topladı. Ünlü etçi Nusret ise Türkiye'de bulunan mekanlarının bir günlük cirosunu bağışladı. Gökçe, Elazığ için 1 milyon 22 bin TL bağış yaptı.