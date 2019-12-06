Merve Boluğur'un dans videosu olay oldu! 06.12.2019 14:15

Merve Boluğur Instagram hesabından önce ünlü dostlarını takipten çıkardı daha sonra da birkaç diziden aldığı oyunculuk teklifini reddetti. Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ekranlara ara veda aradığı aşkı bulamayan 32 yaşındaki Merve Boluğur'un tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilmişti. Güzel oyuncuya takipçileri "Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu?' diye sordu. Ancak oyuncu bir kulüpte 'Antep'in Hamamları' ile göbek attı. 'Bir Sevda Geldi Başıma' ile halay çekti. Boluğur çıkışta da şöyle söyledi: Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum. Peki Merve Boluğur nasıl ünlü oldu? İşte ünlülerin meşhur olma hikayeleri ve Merve Boluğur'un 'tükenmedim' dansı!

2015 yılında büyük bir aşkla evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanan oyuncu Merve Boluğur eski eşine nazar hemen biri ile flört etmemişti. Yaz başında Sabancı Holding'in varisi Hakan Sabancı ile görüntülenen Merve Boluğur, ilişkisinin ikinci haftasında aldatıldığını öğrenmişti.

Bu ilişkiye ikinci bir şans daha veren ancak yine istediği istikrarı yakalayamayan Merve Boluğur hüsran yaşayarak köşesine çekildi. Magazin kulislerinde dolaşan dedikodulara göre; Merve Boluğur yakın dostlarına 27 yaşındaki playboy için "Hayatımın en büyük hatası Hakan'dı. Onunla geçirdiğim her saniyemden pişmanım" dedi.

Dostlarını hayatından çıkaran Merve Boluğur, birkaç kız arkadaşıyla gittiği mekanda dans ederek stres dağıttı. 'Bir Sevda Geldi Başıma' parçasında halay çeken oyuncu, 'Antebin Hamamları' şarkısında da göbek attı.