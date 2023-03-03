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Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi herkesi kendisine hayran bıraktı! Bu aileye 41 kere Maşallah

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi herkesi kendisine hayran bıraktı! Bu aileye 41 kere Maşallah
03.03.2023 08:39 - Son Güncelleme: 03.03.2023 08:40

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Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan, geçen sezon Camdaki Kız kadrosuna dahil olmuştu. Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin yasak aşkı Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan, Nalan olan aşkıyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Nalan ve ile Hayri aşkının artık resmen doludizgin ilerlediği şu bölümlerde Ceyhan son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. Evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıkan Cihangir Ceyhan'ın eşi merak konusu. Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi herkesi güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

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