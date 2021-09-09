Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Feyyaz Şerifoğlu ile arasındaki fark çok konuşuldu
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan bakın kaç yaşında çıktı! Çukur dizisi ile yıldızı parlayan Cihangir Ceyhan, Hayri karakteri ile Camdaki Kız'ın yeni sezonuna dahil oldu. Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerfioğlu'yla paylaştığı diziyle gündeme gelen Ceyhan'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Cihangir Ceyhan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Rol arkadaşı Feyyaz Şerifoğlu ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Cihangir Ceyhan Kaç yaşındaymış...
09.09.2021 23:57
- Son Güncelleme: 09.09.2021 23:57
Cihangir Ceyhan, başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Çukur dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Ceyhan şimdi ise başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerfioğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin yeni sezonunda Hayri karakteriyle boy göstererek gündeme geldi.
Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü oyuncunun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Cihangir Ceyhan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Cihangir Ceyhan'ın rol arkadaşı Feyyaz Şerifoğlu ile arasındaki fark da dikkat çekti. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...