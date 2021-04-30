RAMAZAN İMSAKİYE
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Camdaki Kız 4. Bölüme damga vuran sahne! Nalan Sedat'ı Terk Etti! Camdaki Kız son bölüm ful tek parça izle…

Camdaki Kız 4. Bölüme damga vuran sahne! Nalan Sedat'ı Terk Etti! Camdaki Kız son bölüm ful tek parça izle…
30.04.2021 01:41
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Kanal D’nin yeni dizisi Camdaki Kız son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Nalan Sedat'ı terk ettiği sahne bölüme damga vurdu. Camdaki Kız 4. son bölüm izle...


CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan Sedat'ın ceketinde gördüğü bilekliğin Cana'nın bileğinde olduğunu fark edince Sedat ve Cana ilişkisinden emin oldu. İhaneti görmezden gelmeyen Nalan Sedat'ı terk etti.

Koroğlu ailesinin bütün engelleme çabalarına rağmen Sedat ve Cana'nın fotoğrafı gazetede yayınlanır. Haberin gündeme bomba gibi düşmesi bütün gazetecileri harekete geçirir. Herkes Nalan'ın bu habere vereceği tepkiyi merak etmektedir.

Yoksa bu büyülü aşk masalı, daha başlamadan bitmiş midir? Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikânesinde kıyamet kopar. Ailelerinin şerefi ve şirket hisselerinin geleceği için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan'ın yüzüğü atmasını engellemeleri gerekmektedir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler/camdaki-kiz-son-bolum

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