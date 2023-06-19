2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıkınca olanlar oldu: "İyi ki doğdun güneş ışığımız"

2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıktı. Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı 2. evliliğiyle gündemden düşmüyor. Bir ay önce evlendiği eşi Meedo'nun doğum gününü kutlayan Şeyma Subaşı'nın ardından bir başka kutlama daha dikkat çekti. O kutlamada Meedo'nun kucağında yeğeniyle geçirdiği güzel anlar yer alıyordu. Ancak Mohammed Alsaloussi'nin kardeşinin paylaşımında dikkat çeken bir başka detay daha vardı. Hatta o detay hakkında, "Şeyma ile neden fotoğraf yok?" yorumları yapıldı.