Çağla Şıkel Nail Gönenli'yle görüntülendi! Aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle el ele sarmaş dolaş! | VİDEOLU HABER

Adı uzun süredir şarkıcı Edis'le anılan ünlü model Çağla Şıkel durdu durdu bombayı patlattı.Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Ayrıldıktan sonra yıllardır örnek bir davranış sergileyen ünlü çiftten kötü haberler gelmişti.

AŞK DEDİKODULARI RAHATSIZ ETTİ

Şıkel'in adının karıştığı aşk dedikoduları yüzünden gerilim iyice tırmandı. İddialara göre; Emre Altuğ, ünlü modelin kısa süre aralıklarla fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve popçu Edis'le anılmasına kızdı.Eski eşinin kendisine karşı sergilediği sinirli tavır nedeniyle hayli kırılan Çağla Şıkel, Altuğ'un hesap sorar tavrından da rahatsız olunca araya mesafe koydu.

Bu iddialara yanıt veren Şıkel şu ifadeleri kullanmıştı: "Emre ile hiçbir sıkıntımız yok, aşırı iyi anlaşıyoruz. 'Maşallah' deyin. Hayatımda her şey yolunda"

Yaşananların ardından Çağla Şıkel yeni aşkıyla görüntülendi. Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu.

tv100'ün haberine göre; Bir mekanda el ele görüldüğü de konuşulan ikili bu akşam Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla kutlama yaptı. Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel, kameralara böyle yakalandı.Çıkışta da Şıkel bir arkadaşlarının doğum gününü kutladıklarını belirtti.

İMALI KUTLAMA

44 yaşına basan 1997 Türkiye güzeli Çağla Şıkel, yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı pozla kutlamıştı.

"Akmasına engel olamadığım gözyaşlarımla, içime sığmayan dolup taşan şefkatimle seni karşılamaya hazır, seni sarmaya hevesliyim… Yeni başlangıçlara gülümsüyorum bugün, hiçbir zaman hazır olamayacağımı düşündüğüm başlangıçlara… Yaralarımın kabuklarından sıyrılmaya…

Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. İstememişim, belki de yakıştıramamışım… Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla !