Çağla Şıkel kalça çalıştığı anları paylaştı! Fit fiziğiyle kendine hayran bıraktı: ‘’Bayram sporu’’

Yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine giren ve bu evlilikten Uzay ile Kuzey adında iki evladı olan Çağla Şıkel, 2015'te ünlü şarkıcıyla yollarını ayırdı. Şimdilerde avukat Nail Gönenli ile aşk yaşayan model, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Şıkel şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Mini taytı ile spor yapan Şıkel, o anları kayıt altına alarak yayınladı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken model için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...