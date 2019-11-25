Çağla Şıkel dava açtı Arto ateş püskürdü: Git kocandan al o parayı! Video 25.11.2019 13:44

Çağla Şıkel, geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalında kadınlara yönelik 'Mini etekle frikik vermeden nasıl oturulur?' videosu yayınladı. Arto videonun altına "Oturup kalkmayı öğreteceğine, TV'de memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" yazınca ortalık karıştı. Bu yorumlar nedeniyle harekete geçen Şıkel, Arto için uzaklaştırma kararı çıkarttı ardından da 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Arto da kendisine dava açan mankene ateş püskürdü.

Çağla Şıkel, Youtube kanalından paylaştığı videoya aşağılayıcı yorum yapan Arto'ya 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Şıkel, birkaç gün önce de edepsiz konuşmaları için Arto'ya uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Arto ise kendisine tazminat davası açan Şıkel'e sert çıktı. Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalında kadınlara yönelik 'Mini etekle frikik vermeden nasıl oturulur?' videosu yayınladı. Arto videonun altına "Oturup kalkmayı öğreteceğine, TV'de memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" yazınca ortalık karıştı.

Bu yorumlar nedeniyle harekete geçen Şıkel, Arto için uzaklaştırma kararı çıkarttı ardından da 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Arto da kendisine dava açan mankene ateş püskürdü.

"HAYATIM ONU KOCANDAN ALACAKSIN BENDEN DEĞİL"

Arto sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Kocasından alamadığı parayı benden alacak herhalde, hayatım onu kocandan alacaksın benden değil. Ona yıllarını verdin bana değil. O yüzden para varsa, parayı kocandan alacaksın, parayı benden almayacaksın. Git kocandan al hadi başka kapıya…" derken, paylaşımına "Sen ne paragöz bir şey çıktın" notunu düştü.