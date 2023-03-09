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Müge Anlı 'eşime sesleniyorum çok bunaldım' dedi ATV canlı yayınında herkes kahkahaya boğuldu

Müge Anlı 'eşime sesleniyorum çok bunaldım' dedi ATV canlı yayınında herkes kahkahaya boğuldu
09.03.2023 12:01 - Son Güncelleme: 09.03.2023 12:01

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Müge Anlı 'eşime sesleniyorum çok bunaldım' dedi ATV canlı yayınında herkes kahkahaya boğuldu. Zehra Kandemir, 18 yaşındaki kızı Hümeyra'nın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. "Kendi dertlerindeler, ilgi ve sevgi göstermiyorlar" diyen genç kız baskı gördüğünü anlattı. Sonrasında yaşananlar hem düşündürdü, hem güldürdü. Bugün Müge Anlı'da ailesiyle bir araya gelen Hümeyra'nın kavuşma anı izleyiciyi ekran başına kilitlerken, anne Zehra Kandemir'in, eşine olan güvensizliği dikkat çekti. Daha önce ihanete uğrayan ancak affettiğini ifade eden Kandemir, okumak istediğini belirtince Anlı yardım elini bir kez daha uzattı. Ardından Zehra Kandemir'in sözleri Müge Anlı'ya, "Eşime sesleniyorum ben de buradan, çok bunaldım Miami'ye gitmek istiyorum" dedirtti.

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