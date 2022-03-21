Burcu Özberk setten paylaştı! Göğüs dekoltesi dikkat çekti…

Burcu Özberk setten paylaştı! Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Son olarak Sarp Şardan ile 6 aylık ilişkisini bitirdiği yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Beyaz pantolonunun üzerine giydiği derin göğüs dekolteli mavi bluzuyla kamera karşısına geçen Özberk, 'İşimizin başındayız' notunu eklediği paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...