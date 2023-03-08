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Burcu Özberk ile Galatasaraylı Nicolo Zaniolo takipleşmeye başladı!

Burcu Özberk ile Galatasaraylı Nicolo Zaniolo takipleşmeye başladı!
08.03.2023 16:42 - Son Güncelleme: 08.03.2023 16:43

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Burcu Özberk ile Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan olay hamle! Yeni bir aşk mı doğuyor? O detay gözlerden kaçmadı. Son dönemde adeta Galatasaraylı yıldızların kısmeti açıldı. Adı Galatasaraylı Torreira ile aşk iddialarına karışan Devrim Özkan'ın ardından Burcu Özberk'ten de sürpriz bir haber geldi. Galatasaray'ın yeni oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun sevgilisi Sara Scaperrotta'yı 2 sene önce, ünlü supermodel Madalina Diana Ghenea için terk ettiği ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın yıldızının şimdi de ünlü oyuncu Burcu Özberk ile bağlantı kurdu.

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