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Haberler Magazin Burcu Özberk kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Derin dekoltesi olay oldu iddialı pozu sosyal medyaya damga vurdu

Burcu Özberk kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Derin dekoltesi olay oldu iddialı pozu sosyal medyaya damga vurdu

Burcu Özberk kırmızılar içinde paylaştı derin dekoltesi olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, derin dekolteli iddialı kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni alırken sosyal medyaya damga vurdu. Özberk için "Yandı buralar", "Nefesim kesildi", "Şahane" gibi yorumlar yapıldı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

15.08.2021 09:59 - Son Güncelleme: 16.08.2021 00:16
Burcu Özberk kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Derin dekoltesi olay oldu iddialı pozu sosyal medyaya damga vurdu

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.

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Burcu Özberk kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Derin dekoltesi olay oldu iddialı pozu sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, derin dekolteli iddialı kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Derin dekoltesi olay oldu iddialı pozu sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Özberk kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Derin dekoltesi olay oldu iddialı pozu sosyal medyaya damga vurdu

İddialı pozuyla sosyal medyaya damga vuran Özberk için "Yandı buralar", "Nefesim kesildi", "Şahane" gibi yorumlar yapıldı.

Burcu Özberk kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Derin dekoltesi olay oldu iddialı pozu sosyal medyaya damga vurdu

İşte Burcu Özberk'in kırmızı elbisesi ile verdiği o pozlar...

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