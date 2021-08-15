Burcu Özberk kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Derin dekoltesi olay oldu iddialı pozu sosyal medyaya damga vurdu
Burcu Özberk kırmızılar içinde paylaştı derin dekoltesi olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, derin dekolteli iddialı kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni alırken sosyal medyaya damga vurdu. Özberk için "Yandı buralar", "Nefesim kesildi", "Şahane" gibi yorumlar yapıldı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
15.08.2021 09:59
- Son Güncelleme: 16.08.2021 00:16
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, derin dekolteli iddialı kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.