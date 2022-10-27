Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu aşkı için ilk sözler 'Sinan'a 'abi' diyordu'

2021 yılında ikinci kez nikah masasına oturan ancak yine boşanma kararı alan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl geçtiğimiz mayısta evliliğini sonlandırmıştı. Sinan Akçıl'ın şimdilerde Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Son olarak birlikte düet yapan ikilinin sık sık beraber vakit geçirmesi 'yeni ilişki' iddialarını destekler nitelikteydi. Eski sevgili defteri bir hayli kabarık olan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 24 yaşına giren sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'na doğum günü sürprizi hazırlamış, Paris'e götürmüştü. Bu gelişme sonrası Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı'nın, Akçıl'ı engellediği iddia edilmişti. Kıratlı, konu hakkında ilk kez konuştu.