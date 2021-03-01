Fenomen Duygu Özaslan reklam için bunuda yaptı! Duşa girip çıplak hallerini paylaştı

Duygu Özaslan bu kez reklamın dozunu kaçırdı. Youtube videolarıyla şöhrete kavuşan, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın skandallar listesi hayli kabarık malumunuz. Ancak bu kez yenir yutulur cinsten değil. Suluk reklamından, fazla kilolarına, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la olan aşkından, iç çamaşırlı paylaşımlarına kadar pek çok olayla gündeme gelen Duygu Özaslan bu kez gerçekten çığrından çıktı. Reklam yapma konusunda boyut atlayan Duygu Özaslan bu kez duştan paylaşım yaptı. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları Duygu Özaslan'ı yerden yere vurdu.