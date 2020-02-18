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Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun sürpriz aşkı belgelendi! /Video

Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun sürpriz aşkı belgelendi! /Video

18.02.2020 14:38

Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun sürpriz aşkı, dün sabah belgelendi. Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşka yelken açtı. Filipinler dönüşü Takvim’e yakalandı.


Oyuncu çift Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin üç buçuk yıllık beraberliklerinin Aralık 2018'de sona ermesi, hayranları hüsrana uğrattı. Herkes ikilinin barışacağını düşünürken Terzioğlu'ndan sürpriz hamle geldi. Güzel oyuncunun gönlünü bir süre önce spor eğitmeni Umut Duygu'ya kaptırdığını ilk kez TAKVİM yazmıştı.
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