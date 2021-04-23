RAMAZAN İMSAKİYE
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin oğlu karan bakın kime benzetildi! Çocukluk fotoğrafları şaşırttı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin oğlu karan bakın kime benzetildi! Çocukluk fotoğrafları şaşırttı
23.04.2021 17:16
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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan'ın doğum gününde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen güzel oyuncu, şimdi ise çocukluk fotoğrafıyla çok konuşuldu. Evcen'in çocukluk fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları, fikir değiştirdi. Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından karizması ile babası Burak Özçivit ile dedesi Bülent Özçivit'e benzetilen minik Karan için "Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in çok konuşulan çocukluk fotoğrafı…


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