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Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi
22.03.2023 10:18 - Son Güncelleme: 22.03.2023 10:19

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Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... 2015 yılında evlenen ünlü oyuncular Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin Okan Ali adında bir çocukları olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacağı iddiaları magazinde yer almıştı. Çalkantılı dönemi atlatan çift daha sonra el ele pozlar vermeye başladılar. Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliğini nasıl kurtardığı ortaya çıktı.

Magazin Videoları

Oyuncu Ceyda Düvenci, 3. evliliğini 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile yapmıştı. Magazin camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinde kriz çıktı. Herkesin örnek gösterdiği mutlu evliliklerine, birkaç ay önce nazar değdi.

PROFESYONEL YARDIM ALDILAR

Ünlü çiftin boşanacakları iddia edildi. Ancak ikili kısa sürede bu çalkantılı dönemi atlatmayı başardı. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; ünlü çift, evliliklerindeki bu kötü dönemi profesyonel yardım alarak atlatmış.

8 yıllık Bülent Şakrak Ceyda Düvenci evliliği bakın nasıl kurtulmuş!

ÇİFT TERAPİSİNE GİTTİLER

Evliliklerini kurtarabilmek için Suadiye'deki bir kliniğe, çift terapisine gitmişler. Bu arada evliliklerini kurtarsalar da, terapiye gitmeye devam ediyorlarmış. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerini kurtarmak için gösterdikleri çaba takdir topladı.

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