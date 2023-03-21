Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... 2015 yılında evlenen ünlü oyuncular Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin Okan Ali adında bir çocukları olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacağı iddiaları magazinde yer almıştı. Çalkantılı dönemi atlatan çift daha sonra el ele pozlar vermeye başladılar. Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ile Bülent ŞakraK'ın evliliğini nasıl kurtardığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 19 Aralık 2015'te dünyaevine girdi.Üçüncü evliliğini yapan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturan Bülent Şakrak, iki yıl sonra da oğulları Okan Ali'yi kucaklarına aldı. Ancak çiftin herkesin örnek gösterdiği mutlu evliliklerine, birkaç ay önce nazar değmişti, hatta boşanacakları konuşuluyordu. Neyse ki, kısa sürede bu çalkantılı dönemi atlatmayı başarıp, dedikoduların ayına barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlardı.Sabah'ın haberine göre, ünlü çift, evliliklerindeki bu kötü dönemi profesyonel yardım alarak atlatmış.Evliliklerini kurtarabilmek için Suadiye'deki bir kliniğe, çift terapisine gitmişler. Bu arada evliliklerini kurtarsalar da, terapiye gitmeye devam ediyorlarmış.