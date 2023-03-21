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Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi

Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... 2015 yılında evlenen ünlü oyuncular Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin Okan Ali adında bir çocukları olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacağı iddiaları magazinde yer almıştı. Çalkantılı dönemi atlatan çift daha sonra el ele pozlar vermeye başladılar. Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ile Bülent ŞakraK'ın evliliğini nasıl kurtardığı ortaya çıktı.

21.03.2023 09:20 - Son Güncelleme: 21.03.2023 09:29
Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi

Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi...

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Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi

Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 19 Aralık 2015'te dünyaevine girdi.

Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi

Üçüncü evliliğini yapan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturan Bülent Şakrak, iki yıl sonra da oğulları Okan Ali'yi kucaklarına aldı.

Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi

İşte Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın oğlu Okan Ali...

Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi

Ancak çiftin herkesin örnek gösterdiği mutlu evliliklerine, birkaç ay önce nazar değmişti, hatta boşanacakları konuşuluyordu.

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