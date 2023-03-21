Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi
Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... 2015 yılında evlenen ünlü oyuncular Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin Okan Ali adında bir çocukları olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacağı iddiaları magazinde yer almıştı. Çalkantılı dönemi atlatan çift daha sonra el ele pozlar vermeye başladılar. Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ile Bülent ŞakraK'ın evliliğini nasıl kurtardığı ortaya çıktı.
21.03.2023 09:20 - Son Güncelleme: 21.03.2023 09:29
Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak evliliklerini bakın nasıl kurtarmış! 8 yıllık evlilikte boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi...
Üçüncü evliliğini yapan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturan Bülent Şakrak, iki yıl sonra da oğulları Okan Ali'yi kucaklarına aldı.