Haberler Magazin Videoları Şeyma Subaşı'na Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan olay sözler! Ortalık karışacak: "O parayı Şeyma'ya vereceğime lavabo..."

Şeyma Subaşı'na Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan olay sözler! Ortalık karışacak: "O parayı Şeyma'ya vereceğime lavabo..."

Şeyma Subaşı'na Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan olay sözler! Ortalık karışacak: "O parayı Şeyma'ya vereceğime lavabo..."
22.03.2023 09:58 - Son Güncelleme: 22.03.2023 09:59

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Şeyma Subaşı'na Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan ortalığı karıştıracak sözler geldi. Mısırlı aşkı meedo ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL. Bu haberi gören sosyal medya kullanıcılarından, "Satılık özel hayat mı olur, iyice şaşırdı" , "Rezilliğe bir de para mı verecekler" , "Sansürsüz partielr mi yayınlanacak" gibi tepkiler geldi. Şeyma Subaşı'nın bu yeni uygulamasına, ünlü futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan da bir yorum geldi. Subaşı'nın bu sözlere ne diyeceği merak ediliyor.

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