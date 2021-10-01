Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs'ta tutuklanıp cezaevine gönderildi! Diva hukuk savaşını başlattı: 'Son nefesime kadar tüm servetimi...''

Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs'ta tutuklanıp cezaevine gönderildi! 27 Ağustos'ta sahneye çıkmak için KKTC'ye giden ve PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrası hakkında karar verildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 21 müzisyen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan kararla birlikte sarsılan Bülent Ersoy ise konu hakkında açıklama yaptı. Ersoy, “Servetimi ortaya dökeceğim ve bu işin sonuna kadar gideceğim” diyerek ekibine sahip çıktı. İşte Bülent Ersoy’un o açıklaması...

Bülent Ersoy'un 21 kişilik müzisyen ekibinin, organizatör şirket tarafından verilen PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle KKTC tarafından haklarında soruşturma başlatılmış ve ülkeden çıkışları yasaklanmıştı.

21 müzisyen, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 Ekim'de yeniden hakim karşısına çıkacak olan ekip için alınan bu karar, müzisyenlerin ailesi başta olmak üzere Bülent Ersoy'u derinden sarstı.

SERVETİMİ ORTAYA DÖKECEĞİM'

Sanatçı Bülent Ersoy ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Ben yaptığım yardımları kimseye söylemedim. Bunca zamandır ne kadar sıkıntı yaşadım kim biliyor? Manen ve maddi olarak ne çektim kim biliyor?

Ekibimi elimden aldılar. Maddi kaybım var. Onun yeri dolar ama manen ne yapacağız? O çocukların kaybını kim ödeyecek. Kim o günlerini geri verecek. Kanunlar çerçevesinde boynumuz kıldan ince ama çocuklar da bu işlerin sahtekârlığını nereden bilsin?

Arkadaşlarımın haklarını sonuna kadar savundum ve elimden gelen her şeyi yaptım. O çocukları kelepçeli gördüm ya, servetimi ortaya dökeceğim ve bu işin sonuna kadar gideceğim. Otele dava açıyorum. Maddi-manevi ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ancak maddi olarak olanaklarımı kullandım.

Manevi olarak hepsinin yanında oldum. Daha ne yapayım? Kendimi yakmamı mı istiyorlar? Günah keçisi ben miyim? Hapisten kimseyi almak elinden gelmedi ne yazık ki. 70 yaşında kadınım, üzüntüden tansiyonum çıktı. Avukatıma gidiyorum, ne gerekiyorsa yapacağım."