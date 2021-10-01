Haberler Magazin Videoları 'Gözler kanadı' Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç alışverişte el ele görüntülendi! Demet kıyafet seçimi ile bu kez...

'Gözler kanadı' Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç alışverişte el ele görüntülendi! Demet kıyafet seçimi ile bu kez...

'Gözler kanadı' Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç alışverişte el ele görüntülendi! Demet kıyafet seçimi ile bu kez...
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Son dönemin popüler yıldızlarından biri olan Demet Özdemir hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İtalyan basının yer alan haberlere göre sevgilisi Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşk sahteydi ve Acun Ilıcalı'nın hatrına, Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durağanlığı kırmak adına yapılan bir projeydi. Çiftten bu iddialara yanıt gelmedi. Bu iddiaların ardından Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti alışverişte el ele görüntülendi. Demet Özdemir kıyafet seçimi ise tüm bildiklerinizi unutturacak cinsten. Demet Özdemir tarzı hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. İşte haberin detayları...


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