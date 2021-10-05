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Bülent Ersoy'un babası öldü mü? Bülent Ersoy'un babası kimdir? Fikret Erkoç ölüm nedeni ne? Fikret Ersoy kimdir?

Bülent Ersoy'un babası öldü mü? Bülent Ersoy'un babası kimdir? Fikret Erkoç ölüm nedeni ne? Fikret Ersoy kimdir?
05.10.2021 09:52
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Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti. Ersoy’un menajeri Fikret Erkoç’un hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm haberi sonrası arama motorlarından, Bülent Ersoy'un babası öldü mü? Bülent Ersoy'un babası kimdir? Fikret Erkoç ölüm nedeni ne? Fikret Ersoy kimdir? Bülent Ersoy'un babası kaç yaşında? soruları aratılmaya başlandı. İşte detaylar...


Erkoç, evinde olduğu sırada talihsiz bir kaza geçirmiş; yere düşerek kalça kemiğini kırmıştı.

Hemen hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un tedavi altına alındığı bilgisine ulaşılmıştı.

Erkoç'un bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi Bülent Ersoy'un Instagram hesabından duyuruldu.

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