Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in mayolu fotoğrafı kafa karıştırdı! Sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in mayolu fotoğrafı kafa karıştırdı! Başrollerini Kerem Alışık ve Murat Ünalmış ile paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine can veren başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'in mayolu fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Güzelliğiyle büyüleyen ünlü oyuncunun, mayolu pozundaki bir detay ise kafa karıştırdı. Fotoğraf sosyal medyada beğeni rekoru kırarken bir kısım internet kullanıcısı, ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını iddia etti. İşte detaylar…