Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in mayolu fotoğrafı kafa karıştırdı! Sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

'ESTETİK BURNUM VE DİŞLERİMDE VAR' DEMİŞTİ

Sık sık estetik haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor."