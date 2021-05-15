Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in mayolu fotoğrafı kafa karıştırdı! Sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in mayolu fotoğrafı kafa karıştırdı! Başrollerini Kerem Alışık ve Murat Ünalmış ile paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine can veren başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'in mayolu fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Güzelliğiyle büyüleyen ünlü oyuncunun, mayolu pozundaki bir detay ise kafa karıştırdı. Fotoğraf sosyal medyada beğeni rekoru kırarken bir kısım internet kullanıcısı, ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını iddia etti. İşte detaylar…
15.05.2021 02:38
- Son Güncelleme: 15.05.2021 02:38
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'in son fotoğrafı kafa karıştırdı.
Ünlü oyuncunun sosyal medyaya düşen mayolu fotoğrafı için bir kısım internet kullanıcısı, "Göğüslerine silikon mu taktırdı?" yorumunda bulundu. Ancak Altınbilek, iddialarla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
'ESTETİK BURNUM VE DİŞLERİMDE VAR' DEMİŞTİ
Sık sık estetik haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor."
Altınbilek, "Sosyal medyada ve sözlük sitelerinde 'Seksi' ve 'Güzel' yorumları alıyorsunuz. Bu yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Kendimi iyi, sanata ve işime faydalı bir insan olarak görmek gayretindeyim" cevabını vermişti.
Mayolu fotoğrafıyla gelen estetik iddialarının ardından Hilal Altınbilek'in yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…