Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı kızıyla o dizide! Vahide Perçin'in ünlü kızı bakın kim çıktı! 31.01.2020 17:55

Vahide Perçin'in ünlü kızı bakın kim çıktı! ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin. Tecrübeli oyuncu evin hanımı karakteri ile kalpleri fethetti. En çok merak edilen oyuncuların başında gelen Vahide Perçin'in kızı ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Vahide Perçin'in, Altan Gördüm ile olan evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de oyuncu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in kızı olmak üzere, ünlülerin çocukları.

Bir Zamanlar Çukurova'nın evin büyükhanımı, dediğim dedik Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin, başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Tecrübeli oyuncunun Altan Gördüm ile olan evliliğinden olan bir kızı olduğunu ve kızı ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Bakın Vahide Perçin'in meslektaşı olan kızı kim. İşte başta Vahide Perçin olmak üzere ünlülerin çocukları. Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğmuştur. Aslen Yunanistan göçmenidir. Üniversiteye başladığında İktisat Fakültesine girdi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı, oraya devam etti.