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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış babasının kopyası!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış babasının kopyası!
04.03.2021 12:55
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış oldukça fazla konuşuluyor. Bu bağlamda Murat Ünalmış son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bu kadar kötü bir karakteri iyi bir şekilde yansıtan Murat Ünalmış'ın bu kadar konuşulması rastlantı değil elbette. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış hakkında araştırma yapanlar babasını görünce şaştı kaldı. Nedeni ise babasının da Bir Zamanlar Çukurova eşliğinde izleyicilerle buluşmuş olması. Öte yandan ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Murat Ünalmış'ın babasına olan benzerliği gözlerden kaçmıyor.


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