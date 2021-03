Şarkıcı Sibel Can verdiği kilolar sonrası bambaşka biri oldu!

ibel Can son haliyle sosyal medyayı salladı! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile yıllar sonra ekran karşısına çıkan Sibel Can Instagram'da adeta şov yapıyor. 50 yaşındaki 3 çocuk annesi usta sanatçı değişimiyle dikkat çekiyor. Sesi kadar cilveli tavırlarıyla da 7'den 70'e herkesin tanıdığı ünlü sanatçı Sibel Can, son haliyle sosyal medyayı yine yıktı geçti. Peki Sibel Can nasıl kilo verdi? İşte detaylar...

50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Can, doğumdan sonra haliyle kilo aldı ancak her haliyle güzel olan Sibel Can, kendiyle barışık tavırlarıyla her daim güzelliğini konuşturdu. Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, 4 yıl önce 36 bedene düşmüştü. 2.5 ayda 10 kilo veren Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.

Bir süre önce '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can, üç aydır ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştığı kilolarına böyle veda ettiği öğrenildi.

SİBEL CAN NASIL ZAYIFLADI?

Üç ayda 10 kilo veren ve hala zayıflamaya devam eden Sibel Can'ın haftada dört gün yaşam koçunun hazırladığı yemekleri yiyerek, bir saat yürüyüş yapıp ve yüzme ile zayıfladığı öğrenildi.

SİBEL CAN KAÇ KİLO VERDİ?

Her gün mutlaka ödem atıcı bir çay da içen Sibel Can'ın, yaklaşık 15 kilo verdiği, şimdilerde 55 kiloya düştüğü ve istediği kiloya inmesine çok az kaldığı konuşuluyor. 7 kilo daha vermeyi amaçlayan sanatçı, azmiyle zayıflamak isteyen hayranlarına örnek oluyor.