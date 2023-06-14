Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla tanınan 'Fındık Kurdu' Berna Karagözoğlu son haliyle göz kamaştırıyor!

Sibel Can'la karşılıklı göbek atmıştı o artık 23 yaşında ve gören tanıyamıyor. Berna Karagöz'ün son haline "Aynı kişi mi gerçekten?" , "Ne ara bu kadar büyüdün?" yorumları yağdı. Bir Şarkısın Sen yarışmasında Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in 'Fındık Kurdu'ydu... Berna Karagözoğlu'nun şimdiki gören tanıyamıyor. Sibel Can ile Padişah şarkısını seslendiren ve ünlü şarkıcıyla sahnede adeta şov yapan minik Berna artık bambaşka biri. Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, Berna Karagözoğlu'nun Instagram pozlarını görenler şaşkınlıını gizleyemiyor.