Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisi İbrahim B.'nin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Ayrılığı kabul etmeyen İbrahim B., 2 Mart günü ünlü iş kadınının evine girerek başında bardak kırıp bayılttıktan sonra tecavüz etti. Yaşanan iğrenç olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Evli ve çocuk sahibi eski sevgili İbrahim B'nin, ünlü iş kadınının uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını kayıt altına aldığı belirlendi. Mağdur kadın, İbrahim B'nin cep telefonuna el konulmasını talep etti. İşte o iğrenç olaya ilişkin yeni detaylar...