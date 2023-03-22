Beşiktaş'ta ünlü İş kadınının tecavüz olayında şok detaylar ortaya çıktı: Uygunsuz fotoğraflarını ve videosunu çekti!

BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ

Lara B., baygın haldeyken eski sevgilisi İbrahim B. genç kadına tecavüz etti. Yarı baygın haldeki genç kadın müdahale etmeye çalışsa da öfkeli adama engel olamadı. İddialar arasında İbrahim B'nin Lara B'ye, "Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, bana bulaşırsan senin adını çocuk pornocusuna çıkarırım. Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum" diye tehditler savurduğu belirtildi.