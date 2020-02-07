Haberler Video Berk Suyabatmaz'dan şaşırtan Burcu Esmersoy çıkışı: Kabak tadı verdi | Video
Berk Suyabatmaz'dan şaşırtan Burcu Esmersoy çıkışı: Kabak tadı verdi | Video

Berk Suyabatmaz'dan şaşırtan Burcu Esmersoy çıkışı: Kabak tadı verdi | Video

07.02.2020 13:48

Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz’ı kızdırdı. Sunucu, Suyabatmaz ile aşkı Berrak Tüzünataç’ın fotoğrafını beğenip “Düğünlerine giderim” dedi. İşadamı da “Kabak tadı verdi” çıkışı yapıp eski eşini Instagram’da sildi.


Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile 15 aylık evliliği Eylül 2019'da biten Berk Suyabatmaz, isyanlarda... Esmersoy, boşandıktan sonra dost kaldığı Suyabatmaz'ın yeni aşkı Berrak Tüzünataç'la paylaşımını beğenerek gündem olmuştu.

Bu olay hareketiyle şaşırtan Esmersoy, önceki gün hızını alamayıp yine çok konuşulacak şu açıklamaya imza attı.

ESKİ EŞİNE VERYANSIN ETTİ
"İkisi, keyifli anını paylaşmış. Ben de beğendim. Beğenmeden geçmek saçma olurdu. Takip ettiklerimi beğeniyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar." Bununla da kalmayan sunucu, "Düğünlerine davet ederlerse giderim. Neden gitmeyeyim?" açıklamasıyla şoke etti. Bunun üzerine Suyabatmaz'dan sürpriz bir çıkış geldi. Sürekli eski eşiyle anılmaktan rahatsız olan işadamı, dün "Sanki biraz kabak tadı verdi! Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum!" paylaşımıyla tepki gösterdiği Esmersoy'u takipten de çıkardı.

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