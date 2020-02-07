Çağatay Ulusoy’dan Duygu Sarışın’la ilişkisi hakkında "Her şey yolunda" itirafı | Video 07.02.2020 13:55

Çağatay Ulusoy’dan kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın’la ilişkisi hakkında itiraf geldi. Yakışıklı oyuncu, bir dergiye aşkın güzel gittiğini itiraf etti. Deniz aşığı Ulusoy, yaşamı da balık tutarak ve dalış yaparak öğrendiğini dile getirip hayata bakışını özetledi.

Duygu Sarışın'la 3 yıldır aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.



Aksiyon tutkunu Ulusoy, bulduğu her fırsatta kendini denize atıyor. Profesyonel dalgıçlarla dalan oyuncu, balık avında da iddialı.

İlişkisi için Hello dergisine "Her şey yolunda" itirafı yapan Ulusoy, aşka bakışını da Hemingway'in şu sözüyle özetledi:

"Hayatta en güzel şey, tüm kusurlarınızı bilmesine rağmen sizin hala muhteşem olduğunuzu düşünen o insanın olması." Oyuncu, şu sözlerle de hayata bakışını dile getirdi: "Yaşamak için her şeyi, denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak da müthiş huzur veriyor bana."