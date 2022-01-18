Bergüzar Korel'den peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya son halini konuştu

Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010, ikinci oğlu Han'ı da 2020'de kucağına almıştı. Geçen yıl 3 Kasım'da da kızı Leyla'ya kavuşan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Doğumun ardından ailesiyle birlikte tatil için Londra'ya giden çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında son halini yayınladı. En doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu için 'Boyuna endamına maşallah' yorumu yapıldı. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...