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Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’e ‘’Ya yapma’’ diyerek keyifli hallerini paylaştı! Sosyal medya onları konuştu

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’e ‘’Ya yapma’’ diyerek keyifli hallerini paylaştı! Sosyal medya onları konuştu
05.06.2022 00:12 - Son Güncelleme: 05.06.2022 00:58

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12 yıl önce nikah masasına oturan ve bu evliliklerini üç çocukla taçlandıran oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ev halleri sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, eşi ile koltukta sere serpe uzanarak sohbet ettiği keyifli anları kayıt altına alarak Instagram'da paylaştı. Söz konusu paylaşımda eşini ısırmaya çalışan Halit Ergenç görenleri şaşkına çevirirken sıfır makyaj kamera karşısına çıkan Korel hem eşine verdiği tepkiyle hem de güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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