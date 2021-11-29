Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol'dan! Üç çocuk annesi Bergüzar'a bakın sosyal medyayı salladı

ÜÇ ÇOCUKLU BERGÜZAR'IN EV HALİ!

Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol'dan! Üç çocuk annesi Bergüzar'a bakın, Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı...

İki oğlu sonrası bir de kız çocuğu dünyaya getirerek 3. kez anne olma sevinci yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada ev halini paylaştı. Küçük oğlu ve kızıyla olan fotoğrafına Korel, şu notu ekledi:

"Sabaha kadar deliksiz uyumuşum, sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım, sakin sakin... Öyle ki kremlenebilmişim bile. Kahve kokusu tüm evi sarmış giyinip süslenip arkadaşlarımızla bruncha gidiyoruz. Öyle bir pazarMIŞCASINA. Sanırım bunun için bi 112 yılımız daha var. İyi pazarlar."

Bergüzar Korel'in çocuklarıyla paylaşımına ilk yorum yakın arkadaşı Esra Erol'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde doğum kareleri ile adından söz ettiren Bergüzar, kızı Leyla ile ilk karesini yayınladı. İşte 'uzunca bir süre süt kokacak buralar' diyen Bergüzar Korel ve çocukları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

İki erkek evladın ardından bir de kız bebek dünyaya getiren Bergüzar Korel, evde çocukları ile vakit geçiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, kızı ile ilk karesini geçtiğimiz hafta yayınladı, ünlü oyuncuya kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.