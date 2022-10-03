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Berfu Yenenler’den olay itiraf! Eser’in parti evini balyozla bastı…

Berfu Yenenler’den olay itiraf! Eser’in parti evini balyozla bastı…
03.10.2022 19:13 - Son Güncelleme: 03.10.2022 19:14

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Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirmişti. Ailesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Tescilli güzel, Eser Yenenler'in Levent'te diskosu olan ve bolca parti verdiği villası hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu. Bakın bir dönem Aslı Enver ile Murat Boz'un bile arasını açtığı iddia edilen villa hakkında neler söyledi...

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